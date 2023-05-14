Kılıçdaroğlu: Demokrasiyi çok özlemişiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu Ankara'da kullandı. Kılıçdaroğlu, 'Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek' dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu Ankara'da kullandı. Kılıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 11: 30'da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oyunu kullanmak üzere Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'na gelerek 4221 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.

"HEPİMİZ DEMOKRASİYİ ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Kılıçdaroğlu, "Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma en içten sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum" diye konuştu.