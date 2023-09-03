Kılıçdaroğlu, CHP'deki danışman krizi ile ilgili sessizliğini bozdu: Mesajlarını bilseydim elbette atamazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmiş yıllarda hem CHP liderini hem de Atatürk'ü hedef alan paylaşımlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Yaman'a parti içinden sert tepkiler gelirken, olayla ilgili sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, bir arkadaşının tavsiye ettiğini belirterek, "O günlerin koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs seçimlerinden iki gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmiş yıllarda CHP lideri ve Atatürk'ü hedef aldığı paylaşımları tepkilere neden olmuştu. Olayla ilgili ilk kez konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Yaman'ı bir arkadaşının tavsiye ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ""O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım." dedi.

KILIÇDAROĞLU VE ATATÜRK'Ü HEDEF ALDIĞI PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden iki gün önce danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman, krize neden oldu. Geçmişte AK Parti'de siyaset yapan Yaman'ın hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Atatürk'ü hedef alıp ağır ifadeler kullandığı paylaşımları ortaya çıktı. Seçimlerden sonra diğer danışmanlar gibi görevine son verilen Yaman'ın Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği görüldü.

KILIÇDAROĞLU: BU MESAJLARINI BİLSEYDİM ELBETTE ALMAZDIM"

Yaman, özür dilerken, olayla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Halk Tv'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, Yaman'ı bir arkadaşının tavsiye ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları'nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP'ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman'da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç.

Perinaz Mahpeyker Yaman

"NEZAKET SINIRLARINI AŞMAMASI LAZIM"

Şimdi çok ağır, ölçüsüz eleştiriler yapıyorlar. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı."

YAMAN: BEN YAZMADIM

Yaman, özür açıklamasında şunları söylemişti: "Özür dilerim. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım."