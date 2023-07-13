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Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Özkan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan'ın cenaze törenine katıldı. Geçtiğimiz gün 75 yaşında hayatını kaybeden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan için Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'li milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sulhiye Özkan'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Özkan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan'ın cenaze törenine katıldı.

Geçtiğimiz gün 75 yaşında hayatını kaybeden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan için Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'li milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sulhiye Özkan'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekili Politika Haberler

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