CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz yoksulluğu yenme mücadelesidir, hukuksuzluğu yenme mücadelesidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle parti genel merkezinde düzenlenen 'Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti' toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, "Bugün yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamıyoruz. Bugün bir milletin ayağa kalkışını, bir devletin yeniden kuruluşunu ve büyük bir ülkünün siyaset sahnesindeki temsilini selamlıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ruhunu selamlıyoruz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizme karşı ayağa kalkan Türk milletinin iradesini selamlıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hikayesi bir tabela ile başlamadı. Bir makam odasında başlamadı. Bir kişinin şahsi ikbali için kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi vatanın ateş çemberinden geçtiği günlerde doğan milli iradenin partisidir. Kökleri Sivas'tadır, kökleri Erzurum'dadır, kökleri Kuvayımilliye'dedir, kökleri Müdafaa-i Hukuk'tadır, kökleri Ankara'da açılan Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla taçlanan büyük bağımsızlık mücadelesindedir. Bu nedenle 9 Eylül bizim için yalnızca bir kuruluş tarihi değildir. 9 Eylül Türk ulusunun 'ben varım' dediği gündür. Bunu böyle bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'BU PARTİ HİÇ KİMSENİN MÜLKÜ DEĞİLDİR'

CHP'nin para, makam, menfaat, korku ve baskıyla satın alınamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, partinin köklerinin Kuvayımilliye ruhuna dayandığını söyleyerek, "Bu partinin damarlarında Cumhuriyet vardır. Bu partinin hafızasında Mustafa Kemal Atatürk vardır. Bu partinin vicdanında millet vardır. Bu nedenle açıkça ifade ediyorum; Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür. Hiç kimse bu partinin yüz yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkü addedemez. Çünkü bu parti hiç kimsenin mülkü değildir; bu parti milletindir, adı Halk Partisi'dir, halkın partisidir. 85 milyonun partisidir. Hakkı, hukuku ve adaleti de sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Onu da yapacağız. Elbette bizim de hatalarımız, yanlışlarımız ve birbirimizi kırdığımız zamanlar da oldu. Bunlardan ders çıkaracağız. Birbirimizi düşmanlaştırmayacağız. Çünkü biz aynı çınarın dallarıyız, aynı tarihin çocuklarıyız, aynı vatanın insanlarıyız, evlatlarıyız. ve bugün ihtiyacımız olan şey birbirimizi tüketmek değil, birbirimize yeniden güvenmektir. Dolayısıyla CHP'nin kapısı halka açık olacaktır. Kısacası Türkiye'nin bütün evlatlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları açık olmalıdır. Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz yoksulluğu yenme mücadelesidir. Hukuksuzluğu yenme mücadelesidir. Yolsuzluğu yenme mücadelesidir. Liyakatsizliği yenme mücadelesidir. Halkın üstüne karabasan gibi çöken umutsuzluğu yenme mücadelesidir. ve bağımlılığı yenme mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi yeniden kendi ayakları üzerinde doğrultma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma mücadelesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı