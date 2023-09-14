Kılıçdaroğlu, Bayraktar'a hakaret davasında ifadeye çağrıldı

GAYE ŞEYMA CAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "17 Aralık" soruşturmasında ismi geçen eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a, 6 Kasım 2014'te Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bir toplantıda söylediği sözler nedeniyle "hakaret" suçundan "sanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İlk duruşma 7 Mart 2024'te Ankara'da yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 26 Kasım 2014 tarihinde CHP'nin Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Bölge Toplantısı'nda 17-25 Aralık operasyonları adıyla bilinen ve 4 bakanın istifasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle hakkında Meclis Soruşturması açılan eski Çevre Şehircilik ve İklim Değilikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar ve diğer bakanları kastederek kullandığı sözlerin eleştiri ve düşünceyi açıklama boyutunu geçerek hakarete dönüştüğü kanısına varıldığı iddiasıyla "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

DAVA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Şubat 2018 tarihinde görülen duruşmada mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince, sarf ettiği sözleri daha önce Meclis çalışmalarında, CHP Grup toplantılarında söylemiş olması nedeniyle, Meclis çalışmalarında söylenen sözler ve ileri sürülen düşünceleri Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmasının, o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine Meclisçe yasaklanması şartına bağlanmış olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar vermişti.

DOKUNULMAZLIK NEDENİYLE DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ

Erdoğan Bayraktar'ın avukatının İstinaf Mahkemesi'ne başvurması üzerine, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Kararı değerlendiren üst mahkeme, 8 Nisan 2021 tarihinde verilen kararı bozarak, yerel mahkemeye geri göndermişti. Üst mahkeme kararında, davanın karara bağlanmasının ardından, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Genel Seçimlerinde, Kılıçdaroğlu'nun yeniden İzmir Milletvekili olarak seçildiği, yeniden milletvekili seçilen bir kişinin Anayasa uyarınca dokunulmazlık kazandığı ve bu nedenle sanık hakkında yargılamaya devam edilerek esas hakkında karar verilebilmesinin, dokunulmazlığın yeniden kaldırılması dava şartına bağlı olduğu belirtilmişti. Bozma kararının ardından İstanbul 51'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 27'inci dönem milletvekili olan ve yasama dokunulmazlığı bulunan Kılıçdaroğlu hakkında yargılamanın durdurulmasına hükmetmişti.

KILIÇDAROĞLU DOKUNULMAZLIĞI KAL KTIĞI İÇİN " SANIK" OLARAK İFADE VERECEK

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı, 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde aday olmadığı, dolayısıyla milletvekilliği sona erdiği için kaldı. Yasama dokunulmazlığının kalkması üzerine durdurma kararı verilen dosya yeniden açıldı. Davanın görüldüğü İstanbul 51'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Kılıçdaoğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazdı. Davanın ilk duruşması 7 Mart 2024'te yapılacak.