Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
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CHP hakkında açılan 'Kurultay Soruşturması' nedeniyle kendisinden söz ettirmeye devam eden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı teşekkür telefonu açtı.

Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıklamasının ardından ilerleyen yeni çözüm süreci, son olarak örgütten bir grubun silah bırakmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Bu gelişmelerin ardından Gazeteci Barış Yarkadaş iseCHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'yi aradığını söyledi.

SÜREÇTEN MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'yi aradığını belirterek "Kılıçdaroğlu, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahçeli'nin şahsında emeği geçenlere teşekkür etti" dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuyla destek verdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinde son aşamaya geçildi. Daha önce fesih kararı aldığını duyuran terör örgütü PKK, silah bırakmaya başladı.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesinde 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıalbatros :

teşekkür eder tabi... yanaşacak yer arıyor...zaten iktidarın da en büyük planı kılıçtaraoğlunu yeniden chp nin başına getirip, eski günlerdeki gibi seçim üstüne seçim kazanmak.

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Haber Yorumlarınecdet:

AKP olmaz sa MHP ye geçerim diyor

Yorum Beğen64
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Haber Yorumlarıİdi Amin:

güzel düşünceler bunlar bravo

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıLutfi turan:

çapsız

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMakarakukarakakarakikiri:

Siyasi öksüz

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme7
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