Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları müebbet ya da vücutlarına mermi alır' sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, 'Mafyalar, militanlar, SADAT'çılar, 5'li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye'yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!' dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları müebbet ya da vücutlarına mermi alır" sözlerine; "Mafyalar, militanlar, SADAT'çılar, 5'li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye'yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz" yanıtını verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi.

Bahçeli, mitingde "2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine 'hayır' diyerek, esasen terörle mücadeleye 'hayır' diyen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs'ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'nin konuya ilişkin haberini Twitter hesabından alıntıladı ve şu mesajı paylaştı:

"Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları müebbet ya da vücutlarına mermi alır" sözlerine; "Mafyalar, militanlar, SADAT'çılar, 5'li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye'yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!"