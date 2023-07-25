Kılıçdaroğlu: Akaryakıt zamları, vatandaşın cebinden çalınan paradır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Akaryakıt zamları, vatandaşın cebinden çalınan paradır. Biz yapılan uygulamayı bir ekonomik soykırım olarak tanımlıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, bütçenin haziran ayında 219 milyar lira açık verdiğini söyleyerek, "Yani para yok; ama harcıyorsunuz. Hazinenin ödeyeceği kısa vadeli borç, vadesine 1 yıldan kısa süre kalan dış borç 207 milyar dolar. Tam bir rekor. Hem dış borcu ödeyip, hem de cari işlemler açığını finanse edebilmeniz için 207 milyar doların, 270 milyar dolara çıkması lazım. Yani 1 yıl içinde 270 milyar dolar para bulmanız gerekiyor. Neden gidip el etek öpüyorlar, neden düne kadar 'şerefsiz' dediklerinin saraylarına gidip, 'Biz ettik sen etme. Ne olursun bize para ver' diye dilenenlerin arkasındaki gerçek bu. Merkez Bankası'nda da eksi 48 milyar dolar var. Merkez Bankası'nın rezervi de böyle. Bu yıl ve geçen yıl 117 milyar lira para ödendi Kur Korumalı Mevduat sahiplerine. Bunlar hem vergi ödemeyecekler hem paraları dolar bazında garanti altında. Türk Lirası'na güven tamamen kaybolmuş vaziyette. Çünkü bankada hesabı olanların yüzde 67'si döviz üzerinden tutuyor parasını. 1 Ocak ve 22 Temmuz arasında geçen yılın aynı dönemine göre icra dosyalarındaki artış yüzde 63. İnsanlar icradan kaçınmak için adreslerini değiştiriyorlar ve vatandaş maalesef borç batağında" dedi.

İki farklı Türkiye olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sarayın Türkiye'sinde yaşayanların kira derdi, elektrik parası, yakıt parası, mutfak masrafı, okul masrafı, eğitim masrafı diye dertler yok. ve daha da önemlisi asla ve asla işsizlik yok. Herkes malı götürmekle meşgul. Bir avuç 85 milyon buraya çalışıyor. Sarayın Türkiye'si her türlü israfın kaynağı. Sarayın Türkiye'sinde oturanlar, vatandaşın kanına ekmek doğrayanlardır. Vatandaşın Türkiye'sini hepiniz biliyorsunuz. Burada kiralar var, elektrik, doğal gaz, su fiyatları var, okul, kırtasiye masrafları var. Mutfakta yangın var. Vatandaşın Türkiye'si, Sarayın Türkiye'sine çalışıyor" diye konuştu.