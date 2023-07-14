Kılıçdaroğlu, fenomen Jahrein'e 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Jahrein" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davada, Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek tazminat talep edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Jahrein" adlı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

200 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Sonuç'un 4 Temmuz 2023'te sosyal medya hesabındaki ifadelere yer verildi. Sonuç'un Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadelerinin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği savunulan dilekçede, Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira kapsamlı paylaşımlarda bulunmayı alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na 200 bin liralık manevi tazminat ödemesi talep edildi.