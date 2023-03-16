Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da depremde can veren KKTC'li öğrencilerin ailelerini ziyaret edecek: Hayatımızın en zor günlerinden biri olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da depremde yıkılan Isias Otel'de hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin ailelerini ziyaret edecek. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel'de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC'ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile KKTC'ye gitti. Adıyaman'da depremde yıkılan Isias Otel'de hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin ailelerini ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"HAYATIMIZIN EN ZOR GÜNÜ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel'de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC'ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Adıyaman'daki depremde yıkılan Isias Otel'e uygulama eğitimine giden 30 rehber ve spor müsabakaları için Kuzey Kıbrıs'tan gelen kafileden 26'sı çocuk yaştaki 35 kişi hayatını kaybetmişti.