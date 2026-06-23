Yeni Yol Partili Kılıç, "12. Yargı Paketi"ni eleştirdi

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "12. Yargı Paketi"ne ilişkin, " Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla kanun değil. Türkiye'nin ihtiyacı, var olan kanunların uygulanma aşamasındaki sorunların giderilmesidir." dedi.

Kılıç, Meclis'teki basın toplantısında, ABD'nin ülkeleri gerilimlere sürükleyen hoyrat ve tek taraflı bir siyaset izlediğini belirtti.

ABD ile İran arasında yürütülen müzakereleri dikkatle takip ettiklerini ifade eden Kılıç, diplomatik kanalların açık tutulmasını değerli bulduklarını vurguladı.

NATO Ankara Zirvesi'ne değinen, dünyadaki silahlanmaya dikkati çeken Kılıç, bu kadar silahlanmaya rağmen insanlığa huzur gelmediğini kaydetti. Kılıç, "Gazze'de katliamlar devam ediyor. Ukrayna'da savaş dördüncü yılına girdi. Afrika'da çatışmalar büyüyor. Orta Doğu yeni bir savaşın eşiğine sürükleniyor. Demek ki güvenliği yalnızca silahlanmada arayan, kuvveti üstün tutan anlayış insanlığa huzur getirmiyor. NATO'nun kuruluşundan bugüne kadar insanlık, Afganistan'dan Irak'a, Libya'dan Suriye'ye kadar ağır bedeller ödemiştir." ifadelerini kullandı.

Kalıcı güvenliğin yolunun daha fazla silahlanmaktan değil, daha fazla adaletten geçtiğini belirten Kılıç, NATO Zirvesi'ne ilişkin beklentilerini şöyle sıraladı:

"Türkiye NATO toplantısına ev sahipliği yapmasının ötesinde, iradesiyle toplantıya yön vermelidir. ABD-İsrail saldırganlığının hesabının mutlaka sorulduğu bir zemin oluşturmalı ve bu yönde mutlaka diplomatik adımlar atılmalıdır. Gazze'de işlenen insanlık suçlarının ve faillerin mutlaka toplantıya konu olması gerekir. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleyen sebepler bu toplantıda mutlaka masaya yatırmalı ve en önemli gündem başlığı olmalıdır. Toplantıya hazırlık sadece yol kenarlarındaki binaları boyayarak olmaz. Asıl hazırlık Türkiye'nin masada kural koyucu olmasını sağlayacak adımlarla olur. Aksi takdirde yapılacak toplantının şimdiye kadarki toplantılar gibi bölge huzuru açısından hiçbir faydası olmayacaktır."

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de eleştiren Kılıç, paketin daha çok teknik bazı düzenlemeler içerdiğini savundu.

Kılıç, "Böyle bir düzenlemeyi bir de 'reform' diye sunuyorlar. Ancak açıkça ifade etmeliyiz ki Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla kanun değil. Türkiye'nin ihtiyacı var olan kanunların uygulanma aşamasındaki sorunların giderilmesidir." ifadelerini kullandı.