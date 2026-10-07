Kılıç, Tugay'ın AK Parti'ye geçişini kurultay hesaplarına meze diye eleştirdi

CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Ak Parti'ye katılmasına ilişkin, "Burada sadece gideni konuşmayacağız. Gidene bakıyorsak, gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kılıç, dün AK Parti grubunun karar yeter sayısı talep ederek Genel Kurulu kapatmasına neden olduğunu hatırlatarak, "Biz bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ucu nereye dokunuyorsa dokunsun muhakkak çözüm TBMM'de olmalıdır. Samsun'da bir görüntü elimize geçti. Bir baba yoksulluktan, tabii ki suçu güzellemiyoruz ama çocuklar için marketten kahvaltılık çalmış ve ellerine apar topar kelepçe takıldı. Adliyeye götürüldü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aynı ülkede; yoksulluk nedeniyle çocuklarına kahvaltılık çalmak zorunda kalan kelepçeli babanın yaşadığı ülkede fon skandalını konuşuyoruz. Tasfiye kararı verilen 131 fonda 455 bin yatırımcı var. Aileleriyle bakarsanız milyonlarca insanın hayatından söz ediyoruz; ancak Meclis'te bunun konuşulması engellendi. Bir babanın kahvaltılık poşetini gören devlet, milyarların gittiği hesapları da görmek zorundadır. Mesele tam da budur; yoksula gelince kelepçe nüfuzluya gelince sessizlik kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'BİR ROZETLE İZMİR'İ KAZANAMAZSINIZ'

Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı ile ilgili, "AKP İzmir'i hiç anlayamadı. Bir rozetle İzmir'i kazanamazsınız, bir belediye başkanı transferiyle İzmir'in siyasi hafızasını transfer edemezsiniz. AK Parti'ye gitmek isteyen gider, kimseyi zorla CHP'de tutamayız; ama CHP'ye verilen oyları yanınızda götüremezsiniz. Başka bir siyasi kimlikle İzmir'i yönetmek isteyenler de istifa ederler, yeniden İzmir'in karşısına çıkarlar, sandık kurulur ve İzmir onu yeniden seçerse görevlerine devam ederler. Sandıkta alamadığınız İzmir'i transferlerle alamazsınız. Burada sadece gideni konuşmayacağız. Gidene bakıyorsak, gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir. 'Değişim demek İzmir demek' diyerek bu kente kamp kuranlar, kurultay hesabını aslında İzmir üzerinden yaptılar ve kurultay mezesi olarak da İzmir'i emanet ettiler. Aday belirlemelerinde örgütü ve milletvekillerini yok saydılar. Örgüt tamamen devre dışı bırakıldı ve hatta bana ve bazı milletvekili arkadaşlarımıza, 'Size bir tane bile Meclis üyesi dahi belirttirmeyeceğiz' diye yüzümüze de söylemişlerdi. Bizim de önerimiz olmadı. 'Anket yaptık, bilimsel yöntemler kullandık. Yapay zeka kullandık' dediler. Bugün ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır. O dönemde başarılı belediye başkanları vardı ilçelerde ve onları bile aday yapmadılar. Neden? Çünkü kurultayda başka adayı desteklediler. Peki şimdi sormayacak mıyız? Siz bu arkadaşı hangi ölçütlerle aday yaptınız. Üstelik adayları belirleyen siyasi kadro daha sonra CHP'den de ayrıldı, başka bir siyasi yapı kurdu. Adaylar, adayı belirleyenler göç etti ve geride faturayı ödeyen CHP örgütü ve seçmenidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı