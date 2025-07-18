Kıbrıs'ta İki Devlet Arasında İş Birliği Alanları Gelişiyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 16-17 Temmuz'da ABD'nin New York kentinde düzenlenen ' Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı'ya ilişkin, "4 yeni iş birliği alanı üzerinde çalışılması konusunda mutabık kalınmıştır. 4 yeni iş birliği alanı üzerinde uzlaşılabilmesi, Ada'daki komşu 2 devletin ileride çözüm sonrasında da girişeceği iş birliğinin zemininin hazırlanmasına hizmet etmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayında Cenevre'de düzenlenen ' Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı'da, 2 halkın yararına iş birliğinin geliştirilebileceği alanların ele alındığını ve bu çerçevede 6 başlık üzerinde mutabık kalındığını hatırlatarak, "16-17 Temmuz tarihlerinde New York'ta tertiplenen ikinci toplantıda, aradan geçen 4 ayda söz konusu iş birliği başlıklarında kaydedilen gelişmeler gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, Gençlik Teknik Komitesi'nin kurulması, mezarlıkların restorasyonu ve çevre ve iklim değişikliği başlıklarında arzu edilen düzeyde ilerlemenin sağlanabildiği; Ada'daki mayınların temizlenmesi başlığında ise tarafların çalışmalara başlanmasına imkan sağlayacak mutabakata çok yakın oldukları ve sadece bazı teknik ayrıntıların nihaileştirilmesi gerektiği görülmüştür. Mart ayında tespit edilen 6 başlıktan kalan diğer ikisi olan 4 yeni sınır kapısının açılması ve Ara Bölge'de güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında ise, BM'nin tüm gayretleri ve Türk tarafının tüm yapıcı çabalarına rağmen ilerleme kaydedilmesi maalesef henüz mümkün olamamıştır. Sınır kapıları konusunda Türk tarafı BM tarafından toplantıda sunulan uzlaşı önerisini iyi niyetli bir yaklaşım sergileyerek kabul etmiş olsa da Rum tarafının her aşamada yeni koşullar öne sürmesi, sözünde durmaması, yıllardır tekrar ettiği ve kabul görmeyen bazı önerileri ısrarla yeniden gündeme getirmesi sonuca ulaşılmasını imkansız kılmıştır. Keza, Ara Bölge'de güneş enerjisinden elektrik üretimi alanında da Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ilerlemenin önündeki yegane engeli oluşturmuştur. Bu iki alanda ilerleme sağlanmasına yönelik görüşmeler önümüzdeki dönemde Ada'da taraflar arasında, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki Şahsi Temsilcisi Holguin'in desteğiyle devam edecektir" dedi.

'YENİ BAŞLIKLARA DAİR GÖRÜŞMELER ADA'DA YAPILACAK'

New York toplantısında ayrıca, sivil toplum angajmanına yönelik bir istişari mekanizma oluşturulması, kültürel eserlerin değişimi, hava kalitesi yönetimi ve mikroplastiklerden kaynaklanan kirlilikle mücadele olmak üzere 4 yeni iş birliği alanı üzerinde çalışılması konusunda mutabık kalındığını kaydeden Keçeli, "Bu yeni başlıklara dair görüşmeler de önümüzdeki dönemde Ada'da yapılacaktır. BM Genel Sekreteri'nin, önümüzdeki eylül ayında BM Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında iki liderle üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi, yıl sonuna kadar da üçüncü bir genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı düzenlenmesi öngörülmektedir. Türkiye, KKTC tarafıyla yakın eşgüdüm ve istişare halinde, New York toplantısına, Cenevre toplantısında da olduğu gibi Ada'daki iki devletin arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde kayda değer adımların atılabilmesini sağlamak amacıyla katılmıştır. 4 yeni iş birliği alanı üzerinde uzlaşılabilmesi, Ada'daki komşu iki devletin ileride çözüm sonrasında da girişeceği iş birliğinin zemininin hazırlanmasına hizmet etmektedir. Öte yandan, Rum tarafının 'iş birliği' kelimesini dahi telaffuz etmeye yanaşmadığı bir atmosferde bu gibi sınırlı kazanımların dahi ancak büyük gayretler sonuncunda elde edilebildiği ve iki halkın gündelik hayatına doğrudan ve olumlu etkisi olacak, yeni sınır kapılarının açılması gibi alanlarda Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun ilerlemeyi engelliyor olması üzüntü vericidir. Rum tarafının bu zihniyeti, Kıbrıs meselesinde KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonunun dışında bir çözümün neden mümkün olmadığını da esasen son derece net bir şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye olarak önümüzdeki süreçte de Ada'daki iki taraf arasındaki iş birliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı iyi niyetle ve Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.