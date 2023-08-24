Kibariye, sahneden Erdoğan çiftine hitap etti: Götürdük malları valla

AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda sahne alan ünlü şarkıcı Kibariye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslendi. Kibariye, "Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyimi saklamam; okumam yazmam yoktur ama hocam bana ezberletti şarkıyı. Çok da güzel oldu. Götürdük malları, valla." ifadelerini kullandı.

Kibariye, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda sahne aldı. Sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hitap eden Kibariye, "Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyimi saklamam; okumam yazmam yoktur ama hocam bana ezberletti şarkıyı. Çok da güzel oldu. Götürdük malları, valla." dedi.

AK PARTİ'NİN PROGRAMINDA KİBARİYE SAHNE ALDI

AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı düzenlendi. Programda ünlü şarkıcı Kibariye de sahne aldı. Sahnede, şarkı öncesinde konuşan Kibariye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hitap etti.

"GÖTÜRDÜK MALLARI VALLA"

Kibariye şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanım, yengeciğim Emine Hanım hoş geldin, kurban olayım. Kurban olayım size, sizi yaradana. Ne kadar şeref, ne kadar güzel. Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyimi saklamam; okumam yazmam yoktur ama hocam bana ezberletti şarkıyı. Çok da güzel oldu. Götürdük malları, valla. Nasılsınız, iyi misiniz?" dedi.