Keşan Belediye Başkanı Vali Sezer'i ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti. Helvacıoğlu, ziyarette Vali Sezer'e Keşan Belediyesinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette Vali Sezer'e Keşan Belediyesinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Keşanlıların modern ve daha konforlu alanlarla yaşamaları için hep birlikte adımlar atacaklarını belirten Helvacıoğlu, "Keşan'ımıza destekleri, samimi ilgisi sebebiyle Valimiz Yunus Sezer'e teşekkür eder görevlerinde başarılar dileriz." dedi.

Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Bozdağ'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, adli yılın açılışı dolayısıyla Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ'ı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, adliyedeki ziyarette, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Bozdağ'a görevinde başarı diledi.

Adli yılın başlangıcını tebrik eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Adaletin tesisi için ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlarımız başta olmak üzere adalet sistemimiz içerisinde görev yapan tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Ziyarette AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan da yer aldı.

Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Şirin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şirin ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tabakoğlu da ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Şirin, Tabakoğlu'na teşekkür ederek, Manevi Danışmanlıkta İnsan Modeli adlı kitabını takdim etti.

TÜ'de özel yetenek sınavları tamamlandı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans programı özel yetenek sınavları tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lisans programı kapsamında iki gün süren 2023-2024 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları gerçekleştirildi.

Temel müzik teorisi ve çalgı alanında yapılan iki aşamalı sınavlarda adaylar yaylı çalgılar, nefesli ve vurmalı çalgılar ile piyano branşlarında katılım sağladı.

Jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerde başarı gösteren adaylar Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı internet sitesinden sonuçları öğrenebilecek.