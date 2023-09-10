Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti ve genç iş adamlarıyla bir araya geldi. Başkan Tütüncü, gelecek kuşaklara vizyon çizme ve nesli ihya etme hedeflerini vurguladı.

Antalya'nın Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bir yandan şehri inşa ederken, bir yandan nesli ihya etmeliyiz. Bizim en büyük amacımız; gelecek kuşaklara bir vizyon çizebilmek. Ufuk gösterebilmek, hedef olabilmek" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti. Dernek Başkanı Ali Akçay'ı makamında ziyaret eden Başkan Tütüncü, ardından MÜSİAD Antalya Şubesi Gençlik Kurulu ile bir araya geldi. Başkan Tütüncü, genç iş adamlarıyla Kepez'in dününü ve bugünü konuştu. Belediye Başkanlığı görevinde 15. yıl olduğunu ve bu süreçte çok önemli işler yapıldığının altını çizen Başkan Tütüncü, "Kepez'de çok önemli değişim ve dönüşüme imza attık. 2009'da 350 bin nüfuslu Kepez'in birçok problemi vardı. 2009'daki sorunların birçoğunun bugün gündemden düştüğünü görüyoruz. Şuan 700 bin nüfuslu bir kentle karşı karşıyayız. Nüfus bakımından da Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez 15 yılda burada yaptığımız hizmetlerin Antalya'nın 19 ilçesinde de var olmasını arzu ediyorum" dedi.

"Gelecek kuşaklara vizyon çizebilmeliyiz"

Belediyeciliği yol yapmak, mülkiyet sorunlarını çözmek, inşaatlar yapmak olarak görmediklerini belirten Başkan Tütüncü, "Bir neslin inşasına, bir kültür ve medeniyet ihyasına elimizdeki imkanlarla destek verebilirsek, bizden daha çok yaşayacak eserlere imza atabilirsek, toplumun bakış açısını bu yönüyle değiştirebilirsek bu bizim için en büyük kazanç olacaktır. İktidarı istememiz o imkanlarla buluşmamız anlamına geliyor. Bir yandan şehri inşa ederken, bir yandan nesli ihya etmeliyiz. Gelecek kuşaklara bir vizyon çizebilmek. Ufuk gösterebilmek, hedef olabilmek bizim amacımız budur" diye konuştu.

Bilgiyle yol almalıyız

Bilim ve sanatın önemine de değinen Başkan Tütüncü, "Işıltılı meydanlar yapabiliriz. Kocaman projeler üretebiliriz. Metrolar, hızlı trenler her şeyi yapabiliriz. Ama biz bilimsel bilgiye ve sanata yeterince kıymet verip rasyonel düşünceyi geliştiremezsek, bilime sahip olamazsak, biz bir arpa boyu yol alamayız. Bunun için bilgiye sahip olmalıyız. Sanatın değişik alanlarında açılımlar yapmalıyız. Sanatla bilimi birleştirmemiz gerekli " dedi.

Bilim merkezi, kütüphaneler

Türkiye'nin en kapsamlı en büyük bilim merkezini Dokumapark'a kurduklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, "Antalya Bilim Merkezi'nde her yıl 500 bin kez kullanılan atölye çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarımızı bilimle, bilgisel düşünceyle buluşturuyoruz. Bilim merkezinde 2'si üniversiteli gençler, diğeri liseli gençler olmak üzere 3 tane elektrikli otomobil yapıldı. Kepez'in kurduğu Antalya Bilim Merkezi'nin Kaliforniya Bilim Merkezi ile hiçbir farkı yok. Bu bizim en büyük hayalimizdi. Müzeler yapıyoruz, bilim merkezi yapıyoruz, kütüphaneler yapıyoruz. Kepez'e 21 kütüphane kurduk. 2009 yılında Kepez'de sıfır kütüphane vardı. 9 bin metre kare alanı, 1 milyon kitap kapasitesi, aynı anda 2 bin 500 kişinin çalışabileceği, genel koleksiyona ilaveten 5 tane de ihtisas kütüphanesi ve 300 kişilik konferans salonu bulunuyor. Antalya Kütüphanemiz 29 Ekim'de kapılarını açıyor" diye konuştu.

Hizmetleriniz Antalya'nın tamamına dokundu

Başkan Tütüncü'nün konuşmasının ardından genç işadamları da duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Genç MÜSİAD üyelerinden birinin "Yapmış olduğunuz hizmetler Antalya'nın tamamına dokundu. Duamız temennimiz bu çalışmalardan Antalya'nın da faydalanabileceği 19 ilçenin faydalanabileceği bir ortamın oluşması" dedi. Düşüncelerinden dolayı genç iş adamına teşekkür eden Başkan Tütüncü, "15 yılda burada yaptığımız hizmetlerin Antalya'nın 19 ilçesinde de var olmasını arzu ediyorum" dedi.

Sohbetin ardından Genç Müsiad tarafından Başkan Tütüncü'ye, Kilis'te adına dikilen Antep Fıstığı fidanının sertifikası takdim edildi. - ANTALYA