Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: "Vekillik yaparım" demek hayatımın en büyük hatasıydı

Ak Parti'de 27. dönem Sakarya milletvekilliği yapan motor sporcusu Kenan Sofuoğlu katıldığı bir programdaki itiraflarıyla gündem oldu.

İSTİFA ETMEK İÇİN HER YOLU DENEMİŞ

Milletvekili olduktan bir hafta sonra pişmanlık duyduğunu ve istifa etmek için her yolu denediğini aktaran Sofuoğlu, 5 yıllık vekillik kariyerini "Hayatımın en büyük hatasıydı" şeklinde değerlendirdi.

"3 HAFTADA MAHVOLDUM, TALEPLERDEN İSTEKLERDEN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında yarışlara ara verdiğini belirten Sofuoğlu, milletvekili adayı listesine adının yazılmasının ardından partiden gelen yoğun taleplerden şikayet etti ve şunları ekledi; "Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının program nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'şuraya git, buraya git' demelerinden. Kariyerimin zirvesiydi, deli gibi para kazanıyordum. Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, 'bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı."

"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASIDIR"

Program sunucusu Fatih Altaylı'nın "Bir daha milletvekilliği yapmazsın, değil mi?" sorusuna ise Sofuoğlu "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" yanıtını verdi.