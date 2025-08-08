Kemalpaşa'da Adalet Sarayı Eylül'de Tamamlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa ilçesindeki adalet sarayının inşaatında incelemelerde bulundu ve eylül ayında tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Ayrıca ilçede devam eden diğer yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa ilçesinde yapımı süren adalet sarayının eylül ayında tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Kırkpınar'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar binanın inşaatında incelemede bulundu.

İlçede adalet sarayı ihtiyacının bu binayla giderileceğini kaydeden Kırkpınar, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini ifade etti.

Kırkpınar, eylül ayında tamamlanması planlanan adliye sarayında ağır ceza mahkemesinin de olacağını belirterek, ilçedeki yatırımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Yapımı devam eden ve 50 yataklı olarak planlanan hastanemiz tamamlandığında 100 yataklı bir kapasiteye ulaşacak. Çambel Mahallemizde yapımı tamamlanan yeni karakol binası hizmete açıldı. İlçemizde 5 ilk ve ortaokul yapımı tamamlandı. Çambel TOKİ konutlarımızda eksiklikler vardı, tamamlandı. Yiğitler Barajımız ise önümüzdeki yıl su tutmaya başlayacak."

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika
Galatasaray'dan bomba Mauro Icardi kararı

Başkan devrede! Galatasaray'dan bomba Icardi kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi

"Yatak fantezilerini anlatıyor" demişti! Taciz iddialarına jet yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.