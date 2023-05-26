"Tümüyle karartma altındayım" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateş püskürdü: Korkak bu adam korkak

Sosyal medya hesabından video paylaşan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli yasaklamalar, engellemelerle karşılaştığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Tümüyle karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan. Seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam korkak." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı borcu ve EYT'lilerle ilgili vatandaşlara gönderdiği Sms'lere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) engelleme geldi. BTK, GSM şirketlerine gönderdiği yazıda, Sms'lerin gönderilmesi halinde yetkilendirme iptalinin uygulanacağını belirtti.

"TÜMÜYLE KARARTMA ALTINDAYIM"

BTK'nın kararına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video daha yayımladı. Videoyu, "Tümüyle karartma altındayım." notuyla paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Yapacağı programı gazetecilere duyuracağı Sms'e yasak geldiğini belirten Kılıçdaroğlu zehir zemberek ifadeler kullandı.

"SÜREKLİ İFTİRALAR, YALANLAR, YASAKLAMA ÇABALARI"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sürekli iftiralar, yalanlar, komplolar, sandıklarda tuhaflıklar, müşahitleri yasaklama çabaları, Babala TV ile ilgili korkunç bir yalan kampanyası, montaj videolar, ayrıca mobil ekranlarımızı yasaklamalar.

"TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ SMS ATMAMI ENGELLİYOR"

Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri, gazetecilere SMS atmamı engelliyor.

"KORKAK BU ADAM KORKAK"

Tümüyle karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan. Seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor, seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden korkak adam?"