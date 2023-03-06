Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğendiği tweet gündem oldu: 'İn oradan aşağı' eylemi yapacağım

İYİ Parti'nin karşı çıkmasına rağmen bugün 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması beklenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, "Eğer Kılıçdaroğlu aday olur ve seçilir de söylediklerinin tersine tek bir kararı ve fiili olursa, Çankaya'ya çıkıp ona 'İn oradan aşağı' eylemi yapacağım." şeklindeki bir paylaşımı beğendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cuma günü 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Bugünse Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelecek CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olarak resmen Kılıçdaroğlu'nun adını açıklaması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Gelişmeler dikkatle izlenirken CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, kendisiyle alakalı bir tweet'i beğendi. O paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olur ve seçilir de "söylediklerinin tersine tek bir kararı ve fiili olursa", hepinize söz veriyorum. Çankaya'ya çıkıp ona "İn oradan aşağı" eylemi yapacağım."

GÜNDEM OLDU

Bu beğeninin fark edilmesi sonrasında sosyal medyada söz konusu tweet gündem oldu. Birçok kullanıcı tweet altına yorum yaparken paylaşım ise 18 binden fazla beğeni, yüzlerce kez de retweet aldı.