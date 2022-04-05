Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 1 milyon liralık dava açmasına neden olan sözlerini kürsüden yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'taki grup toplantısı konuşması ve sosyal medya hesabından kendisi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili "Kişilik haklarını ihlal" gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Bu gelişmeyle ilgili dün akşam sosyal medya hesabından "Gücenme" başlığı altında bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Sevgili şahsım tahsildara ekonomist denmez bizim memlekette" ifadelerini kullandı.

"5'Lİ ÇETE DEDİM DİYE GÜCENMİŞ BEYFENDİ"

Bugün TBMM'deki grup toplantısında da bu konuya değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi. CHP lideri, Erdoğan'ın kendisine dava açmasına sebep olan sözleri kürsüden yineleyerek, "5'li çete diye, 5'li çeteye hizmet ediyor, 5'li çetenin tahsildarlığını yapıyorlar diye eleştirdim. Mahkemeden karar aldırmışlar, ihtiyatlı konuşacakmışım. O hakime diyorum: Ben 5'li çete diyeceğim, bakalım ne yapacaksın. Ben sana hakim değil 5'li çetenin yandaşısın diyeceğim. 5'li çeteye hizmet için sana işi dolarla veriyorum diyorsun. Ben 5'li çete dedim diye incinmiş, güncenmiş beyefendi. Bir daha aç dava, bir daha dava açmazsan namertsin." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Ben halk adına konuşuyorum. Söz halkın desem daha mutlu olacağım. 84 milyonun derdi var. Herkes perişan vaziyette. Ben onların sözcülüğünü yapıyorum. Çözümsüz eleştiri doğru değildir. Çözümü de söyleyeceksiniz. Çünkü sizin çözümlerinize halkta destek veriyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI

Belediye başkanlarımız fedakarlıkla çalışıyorlar. Bütün engellemelere rağmen çalışıyorlar. Başarılı görevler yapıyorlar. Şikayet etmeyeceksiniz, engelleri aşacaksınız. Bulunduğunuz beldede, şehirde, büyükşehirde bir tek çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Herkesin güvencesi o kentin belediye başkanı olacak. Belediye başkanlarımız muhtarlarla işbirliği yaparak herkese ulaşabilir. Valisi, kaymakamı, cumhurbaşkanı, bakanları değil belediye başkanlarımız olacak. Çünkü az önce saydıklarımda adalet duygusu yok.

5 Nisan Avukatlar Günü. Hakim var, iddia makamı var ve savunma makamı var. Yargı bu üçlüden oluşuyor. Avukatların çok sorunları var. Yargı bağımsızlığı konusunda, çoklu baro konusunda endişe taşıyorlar. Serbest çalışan avukatlar ücretleri konusunda endişe taşıyorlar. Bugün grup başkanvekillerimiz Meclis Genel Kurulu'nda bunları gündeme getirecekler.

CEBİNE KONULAN NOTU OKUDU

Manisa'da cebime bir kağıt iliştirildi. 'Biz ne şartlarla çocuklarımız okuttuğumuzu bir Allah bir biz biliriz. Ailelerimizin desteğiyle bir öğretmen ailesi olarak 15 yıl Sivas'ın köyünde nohut ekip biçerek kız çocuklarımız ayakta dursun diye elimizden gelen mücadeleyi verdik. Sonuç olarak atanamadılar. Üzgünüz, çok yıprandık. Umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Bu notu bizim gibi mağdur aileler adına iletmek istiyorum' diyor.

İzmir Depremi Mağdurları Dayanışma Derneği kurmuşlar. Önce dernek kurduğunuz, haklarınıza sahip çıktığınız için size teşekkür ederim. Siz bütün partileri davet ettiniz. Oraya AK Parti ve MHP'nin il başkanları katılmadılar. Kendilerini suçlu görüyorlar. Suçlu adam yanınıza gelmek istemiyor. Biz yanınıza geldik, yanınızda durmaya devam ediyoruz.

"ONLARI KINAMAK BOYNUMUN BORCUDUR"

AK Parti'ye gittiniz sizi kapıdan kovdular. Onları kınamak benim boynumun borcudur. Deprem mağdurunu kovacağına, dinle. Senin kapını çalan kişiyi polisleri çağırıp kapı dışarı ediyorsan sen İzmir'i de Türkiye'yi de yönetemezsin. Zaten yönetemedikleri açık. Bizim önerimiz uzun vadeli, düşük faizli kredi vermeleridir.

"SABREDİN, AZ KALDI"

Aynı şekilde atama bekleyen öğretmenler dışında sağlıkçılar da var. Atama bekleyen öğretmenlere, sağlıkçılara söylüyorum. Biraz sabredin, az kaldı. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Herkesin işi, gücü olacak.

Bütün polis kardeşlerimin dertlerini biliyorum. Mesai kavramı yok. 24 saat çalışan polis kardeşlerimi de biliyorum. Talimat gelir, ikinci bir emre kadar bekler. Sizden sadece şunu isteyeceğim: Hakkın, hukukun, adaletin yanında olun. Hiçbir güç bu sorunları çözmenize engel olamayacaktır. Bu kardeşiniz bunun teminatıdır.

Emekli polisler de aramızda. Hiç merak etmeyin, emniyette, yasa dışı talimatları kim verirse devri iktidarımızda onun hesabını verecek. Haklının yanında olun, hukukun, adaletin yanında olun. Bunların gereğini yapın. Angarya işler de sizlere verilmeyecek."