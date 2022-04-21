Kemal Kılıçdaroğlu "Milletin Sesi" mitinglerinin ikincisini bayramdan sonra Bursa'da yapacak

Chp Genel Merkezi, geçtiğimiz sene erken seçim kararı alınması için mitingler yapılacağını duyurmuştu. Hazırlıkların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık tarihinde ilk mitingini Mersin'de gerçekleştirmişti. "Milletin Sesi" adı verilen mitinglerin ilkine yoğun bir katılım olmuştu.

21 MAYIS'TA BURSA'DA OLACAK

Kılıçdaroğlu, Ramazan ayından sonra "Milletin Sesi" mitinglerine devam edeceklerini açıkladı. Buna göre ikinci miting 21 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'e Bursa'da yapılacak.

İKİ MEYDAN ALTERNATİFİ VAR

Mitingde olası erken seçim ve güncel siyasi başlıklara ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan önemli mesajlar bekleniyor. Mitingde vatandaşların sorunları için ayrı bir parantez açılacak. Mitingi için Merinos veya Gökdere kent meydanı düşünülüyor.

NEDEN BURSA?

Yerel seçimlerde az bir farkla kaybedilen Bursa'ya hem hem parti örgütü hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel önem gösteriyor. İkinci miting olarak Bursa'nın seçilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de bu. Milletin sesi mitinglerinin her ay bir şehirde yapılması planlanıyor.