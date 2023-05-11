Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da

BURSA - Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'tan Bursa'ya geldi.

Millet İttifakı'nın Gökdere'de saat 16.00'da başlayacak mitingi için Kemal Kılıçdaroğlu özel jetle Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı. 15.30'da havalimanına inen Kılıçdaroğlu'nu partililer ve CHPli milletvekilleri karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra miting için vip minibüsle Bursa'ya hareket etti.