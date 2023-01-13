Kemal Kılıçdaroğlu, "The Godfather" müziğiyle karşılandı! Demokratik Baba

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de çeşitli temaslarda bulundu. Partililerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, salonda ilginç şekilde karşılandı.

"DEMOCRATİC FATHER" PANKARTI AÇILDI

Kılıçdaroğlu salona giriş yaptığı esnada dünyaca ünlü "The Godfather" filminin müziği çalındı. Sahnede de "The Democratic Father" (Demokratik Baba) pankartı açıldı. Sahnede çalan müzik ve pankarta programa katılanlar dakikalarca alkışlayarak karşılık verdi.

BU İLK DEĞİL

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha önce de Antalya'da gençler tarafından "The Goats" pankartıyla karşılanmıştı. Söz konusu pankart, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi satranç oynarken çekilen fotoğrafa Kılıçdaroğlunun da eklendiği şeklindeydi.

Partililere seslenen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Altı lider bir aradayız. Hedef demokrasi. Hedef insan hakları. Hedef yargı bağımsızlığı. Hedef çocuklarımızın daha iyi eğitim gördüğü Türkiye. Hedef dış politikada saygınlık, saygınlığı olan bir Türkiye. Hedef üreten bir Türkiye, üreten ve alın teri döken bir Türkiye. Hedef beşli çetelerin, uyuşturucu baronlarının olmadığı, at koşturmadığı bir Türkiye. Bunu yapacağız.

"5 AY SONRA FARKLI BİR TÜRKİYE GÖRECEKSİNİZ"

Diyorlardı ki… 'Sakın ha CHP'li belediyeler oy vermeyin. Oy verirseniz yardımlar kesilecek'. Bir baktılar ki vatandaşımız oy verdi, hiçbir yardım kesilmemiş. Tam tersine sosyal yardımlar insan onurunu koruyacak şekilde yapıldı. Yani kimseni yoksulluğu teşhir edilmedi, afişe edilmedi. Ona yardımı insani koşullarda yaptık. Sosyal devlet anlayışı ile sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptık. Önümüzdeki süreçte göreceksiniz, az kaldı. 5 ay sonra farklı bir Türkiye göreceksiniz. Özgüveni yüksek olan Türkiye göreceksiniz.

"128 MİLYAR DOLARIN TAMAMINI GETİRECEĞİM"

Çocuklarınızın karnı tok, araştıran, soru soran çocuklarımızı yetiştireceksiniz. Onlara daha güzel bir eğitim ve daha güzel bir Türkiye bırakacağız, inşa edeceğiz. Temel hedefimiz bu. Belediye başkanlarımız bunu yapıyorsa bir de koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütçesini, o bütçedeki kaynakları düşünün. 128 milyar doları iç ettiler, hiç endişe etmeyin o paranın tamamını getireceğim, bu ülkenin işçisine, çiftçisine, memuruna, emeklisine vereceğim."