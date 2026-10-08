KEFEK'te başkanvekilliğe Gamze Taşçıer seçildi, nafakada adil çözüm istendi

KADIN-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, "Nafaka alanında kadınlar için en adil ve hakkaniyetli çözümün bulunması hepimizin ortak temennisi, bu komisyondaki her bir bireyin de böyle düşündüğü kanaatindeyim" dedi.

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, komisyonun 4'üncü yasama yılında yaptığı çalışmaları hatırlattı. Erdoğan şu bilgileri verdi:

"Geride bıraktığımız 4'üncü yasama yılında, komisyon olarak hep birlikte önemli çalışmalara imza attık. Gerek Parlamento çatısı altında, gerek yurt içi ve yurt dışında çok verimli bir yasama yılı geçirdik. Sayın Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu ve Kamu Denetçiliği Kurumunu temsilen Kamu Denetçisi Sayın Fatma Benli Yalçın'la bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Sağlık Bakanımızı komisyonumuzda ağırlayarak kadın sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri ve kadın istihdam konularını değerlendirdik."

'GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK'

Ardından seçimlere geçildi. Yapılan gizli oylamada Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, başkanvekili seçildi. Son derece uyumlu bir komisyon sürecinin işlediğini kaydeden Taşçıer şunları söyledi:

"Güzel çalışmalara imza attık, farklı illerde kadınların yaşadıkları sorunları onlardan dinleme fırsatı bulabildik ve önümüzdeki dönemde de daha da artarak bu çalışmaların devam etmesini çok önemsiyorum. Tabii kadınların her alanda yaşadığı sorunlar yetmiyormuş gibi, bir de Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptaliyle birlikte nafaka mevzusunun parlamentoya gelmesi söz konusudur. O nedenle ben kadınların yaşadığı mağduriyeti en aza indirgeyecek ve onların yaşadığı bütün bu olumsuzluklara bir parça daha eklenmesini önleyecek adımlar atmak adına komisyonumuzun sorumluluk üstleneceğine inanıyorum."

'BİRÇOK ÜLKENİN NAFAKAYLA İLGİLİ DURUMUNU İZAH EDEN ÇALIŞMA YAPTIK'

Nafaka düzenlemesi ile ilgili konuşan Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan, komisyondaki uzmanlarla birlikte bir çalışma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Onu da paylaşacağız. Araştırma Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'Seçili Ülkelerde Nafaka Yükümlülüğü' başlıklı bu çalışma, boşanma sonrasında eşler arasındaki nafaka yükümlülüğünün farklı ülkelerde nasıl düzenlendiğini karşılaştırmalı olarak ortaya koymuştur. Biz bu çalışmayı size çıktı olarak vermek istemedik. Mail, WhatsApp, dijital ortamda birçok önemli ülkenin nafakayla ilgili durumunu izah eden bir çalışma yaptık. Bazı ülkelerde temel yaklaşım boşanma sonrasında her eşin kendi geçimini sağlaması ancak çocuk bakımı, yaşlılık, hastalık, işsizlik, eğitim ve ekonomik yetersizlik gibi durumlarda diğer eşe nafaka yükümlülüğü getirebilmekte. Bazı ülkelerde ise evlilik süresi, tarafların kusuru, gelir düzeyleri, yaşama standardı, mal varlığı ve çalışma imkanları nafakanın belirlenmesinde önemli ölçütler olarak karşımıza çıkmakta. Nafaka alanında kadınlar için en adil ve hakkaniyetli çözümün bulunması hepimizin ortak temennisi, bu Komisyondaki her bir bireyin de böyle düşündüğü kanaatindeyim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı