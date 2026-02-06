TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erdoğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Erdoğan, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde karelerine oy veren Erdoğan, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, AA'nın, kendisini dünyanın pek çok noktasına fotoğraflarıyla götürdüğünü söyledi.

Komisyon Başkanı Erdoğan, AA çalışanlarına teşekkür ederek, "Ben, 'sanat eseri' diyorum bu karelere. Bu kareleri seçerken kadın olmam, anne olmam, kadın bir siyasetçi olmam sebebiyle ağırlıklı kadınları, çocukları anlatan, dünyadaki acıyı anlatan kareler daha çok dikkatimi çekti." ifadelerini kullandı.

"Portre" kategorisinde tercih ettiği, "Yılların ardından" karesini değerlendiren Erdoğan, "Biz, inananlar olarak biliyoruz ki dünyada her zaman umut var. 'Dünyadaki tüm kadınların, çocukların ve tüm yaratılmışların, gülümsediği bir dünya olsun' arzusuyla o fotoğrafı seçmek istedim. Bize umudu, neşeyi, güzelliği ve iyi günlerin her zaman olabileceğini hissettirsin diye." dedi.

Gazze'nin içlerinde kanayan yara olduğunu dile getiren Erdoğan, "Gazze'deki acıyı, dramı, insanlık ayıbını, soykırımı tüm dünyaya gösteren kareleri, tüm dünyaya göstermekte emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hiç kolay değil bu tarz bölgelerde muhabirlik yapmak, bu kareleri canları pahasına çekebilmek. Zalim İsrail biliyoruz ki birçok gazetecinin hayatını altüst edebilecek şekilde zararlar verdi. Çok kıymetli yaptığınız iş. Tüm ekibinize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası'ndan bir kareyi tercih ettiğini söyleyen Erdoğan, seçkide şehrinden bir karenin yer almasından dolayı teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.