Kılıçdaroğlu'ndan "Muhalefet kazanırsa AB ile göçmen anlaşması ne olacak?" sorusuna yanıt: Başından beri bu konuda nettim, önce Türkiye

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa merkezli yayın yapan Fransa merkezli bir ajansın "Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak?" paylaşımını sosyal medyadan alıntılayarak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa merkezli yayın yapan Fransa merkezli bir haber ajansının "Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak?" başlıklı haberinini Twitter paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

"BAŞINDAN BERİ BU KONUDA NETTİM, ÖNCE TÜRKİYE"

Türkiye- Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşmasına da dikkat çekilen habere İngilizce yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye" ifadelerini kullandı.

AB-TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖÇMEN MUTABAKATI NEDİR?

Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşması 18 Mart 2016'da Türkiye-AB zirvesi sonrası yürürlüğe girdi. Anlaşma kamuoyunda '18 Mart Mutabakatı', 'Göçmen Mutabakatı' olarak biliniyor. Yetkililer daha önce 15 Kasım 2015 ve 29 Kasım 2015 zirvelerinde bir araya gelmiş ve Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecileri kabul eden Türkiye'nin desteklenmesi, AB'ye yönelik düzensiz göç akınının önlenmesine ilişkin işbirliğini öngören Ortak Eylem Planı'nın uygulanması kararı alınmıştı.