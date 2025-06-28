Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
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CHP'de kayyum tartışmalarının gölgesinde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, oğlunu evlendiren Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya Çorum'da sürpriz bir tebrik ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davası ve kayyum tartışmaları gündemin ilk sıralarındayken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir ziyaret geldi.

KURULTAY TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Sürpriz ziyaretin, 30 Haziran'da görülecek CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davası öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada, davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde görevi yeniden kabul edebileceğini ve kayyuma izin vermeyeceğini söylemişti. Bu çıkış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından eleştirilmişti.

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret

KILIÇDAROĞLU ÇORUM'A GİTTİ

T24'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, beraberinde eski Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile birlikte Çorum'a giderek, kısa süre önce oğlunu evlendiren Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya hem tebrik hem de hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret

Düğüne katılamayan Kemal Kılıçdaroğlu, işadamı Ahmet Ahlatcı'yı Altın Rafinerisi'nde ziyaret ederken, görüşmede Ahlatcı'nın eşi Sibel Ahlatcı ile kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşcı da hazır bulundu.

DÜĞÜN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Türkiye'nin gündemine oturan düğünde Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin'in kızı Elif Engin, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen görkemli törende ile dünya evine girmişti. Düğün için Amasya Merzifon Havalimanına yurtdışı ve yurtiçinden 23 özel jet ve 2 charter uçağı iniş yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıenginkaya7:

Nasıl bir Karakter Nasıl bir hırs bu ? 13 yılda Her seçimi kaybetmiş bir adamsın sen,, Tarih Senide Erdoganıda yazacak bunu bilesin ,,,

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Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

bay Kemal hiç bir seçimi kazanamadın neyin peşindesin

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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Anlaşılan seçime tek başına girmeyi planlıyor ve para peşinde

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Halkımız osmanlıdan kalan adetlerinden vaz geçemiyor zenginin kapısına yanaşmayı orda açta kalsa beklemeyi çok seviyor seni düğüne davet etmemiş ne işin var orada

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Haber YorumlarıSimurg Anka:

Erdoğanın hayattaki en büyük şansı Kılıçdaroğlu'dur.

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