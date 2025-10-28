Kayseri'ye Yeni Öğretmenevi İçin 46 Milyon TL Ödenek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas ilçesinde yapılacak olan öğretmenevi için 46 milyon 200 bin TL ödenek tahsis edildiğini duyurdu.

Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlı olsun Kayserim. Daha önce ilgili bakanlığa iletmiş olduğumuz Öğretmenevi talebimiz neticesinde, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak Öğretmenevi olarak kullanılması için 46.200.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kayserimizin nüfusu, eğitim camiasının büyüklüğü ve ihtiyaçları dikkate alındığında; şehrimize daha modern, kapsamlı ve kalıcı bir Öğretmenevi kazandırılması yönündeki talebimiz devam edecektir. Sürecin takipçisiyiz." - KAYSERİ