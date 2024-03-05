Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Kayseri ve Bursa'da yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. İki farklı firmanın anketine göre; Kayseri'de AK Parti adayı seçimi büyük farkla kazanırken Bursa'da ise CHP'nin adayı Mustafa Bozbey ipi göğüslüyor.
Yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Özdemir Araştırma Bursa'da, ALF Araştırma ise Kayseri'de seçmene "Bugün bir yerel seçim olsaoyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
KAYSERİ'DE MEMDUH BAŞKAN FARK ATTI
ALF Araştırma'nın anketine göre; Kayseri'de Memduh Büyükkılıç seçimi büyük bir farkla kazanıyor. Özdemir Araştırma'nın Bursa anketinde ise AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş seçimi kaybederken CHP'nin adayı Mustafa Bozbey'in ipi göğüslediği sonucu ortaya çıktı.
KAYSERİ ANKETİNDEN ÇIKAN SONUÇ;
- Memduh Büyükkılıç (AK Parti) : (%55,9)
- Murat Molu (CHP) : (%14,5)
- Kazım Yücel (İYİ Parti) : (%10,4)
- Diğer Adaylar: (%5,5)
- Kararsız: (%13,7)
BURSA ANKETİNDEN ÇIKAN SONUÇ;
- (CHP) Mustafa Bozbey | %47,5
- (AK Parti) Alinur Aktaş | %35,8
- (YRP) Sedat Yalçın | %5,8
- (Zafer Partisi) Bayram Kazancı | %4,7
- (İYİ Parti) Selçuk Türkoğlu | 2,9
- (DEM) Kasım Yıldırım | 2,2
- Diğer Adaylar | 1,1