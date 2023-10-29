Kayseri Valiliği Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü Resepsiyonu Düzenledi

Kayseri Valiliğince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kayseri'de bir etkinlik salonunda gerçekleştirilen programa gelen davetlileri Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek karşılayarak bayramlarını kutladı.

Programda davetlilere ikramda bulunuldu ve 100. yıl pastası kesildi.

Resepsiyona kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Çiçek, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik etmenin önemli olduğunu söyledi.

İnsan hayatında çok önemli anlar olduğunu ve bugünün de onlardan birinin yaşandığını belirten Çiçek, "Bu anlar hem yaşanılanlar hem de yaşandıkları yer itibarıyla hatıramızda ömürlük anılar barındırırlar. Bunlar ölümsüz hatıralardır. Bugün burada Cumhuriyetin 100. yılını, Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun sigorta şehri olarak bilinen Erciyes'in eteklerindeki kentte kutlamak hepimizin hayatında ölümsüz hatıralar bırakacaktır." diye konuştu.

Türk milletinin tarih boyunca gurur duyulacak bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bizim muzaffer ecdadımız tarih boyunca yaptıklarıyla, eserleriyle bize gurur dolu bir tarih bıraktılar. Tarihimizde utanılacak, yüzümüzü kızartacak, zerre kadar bir leke bulunmamaktadır. Ecdadımızı andığımızda her zaman başımız dik, göğsümüz gururla dolmaktadır. Tarihin ilk günlerinden beri birçok devletler, imparatorluklar kurduk. Kurduğumuz bu devletlerin hiçbirisi emperyalist hırslarla meydana getirilmedi. Hiçbirisi sömürgeci bir anlayışla dünyaya gelmedi. Ancak 1918 -1922 yılları arasında bütün emperyalistler üzerimize çöktü ve Türkiye'de, Anadolu'da varlığımıza son vermek istediler. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletiyle kenetlenerek bu tehlikeyi bertaraf etti. Bugün yeni Türkiye'nin yeni yüzyılına adım attığımız bugün her zamankinden daha çok çalışmalıyız. Bu coğrafyada hür ve bağımsız olarak yaşamak istiyorsak tembellik etmeye, üşenmeye, hakkımız yoktur. Biz çalışmaya mecburuz. Hatta mahkumuz çünkü bu coğrafya, tembellik etmeyi kaldıramaz."

Öte yandan, Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, 3 bin 38 metrekare olan 418 kilogram ağırlığındaki dev Türk bayrağı açıldı.