Kayseri'de pastırma kesen Akşener, gelen soruyu duyunca cevabı yapıştırdı: Uyanık seni - Haberler

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Kayseri'de pastırma kesen Akşener, gelen soruyu duyunca cevabı yapıştırdı: Uyanık seni

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri ziyaretinin bir bölümünde esnafla muhabbet etti. Bir ara tezgaha geçerek pastırma kesen Akşener, bir gazetecinin "Kastamonu pastırması, Kayseri pastırması tartışmalarına son noktayı Kayseri'den koymak ister misiniz?" sorusuna "Uyanık seni" şeklinde yanıt verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2023 seçimleri öncesi şehir ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kez de Kayseri'ye giden Meral Akşener, kentte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Burada bir pastırmacıya giren İYİ Parti lideri esnafın davetiyle pastırma kesti. Kayseri'nin tescilli ürünü olduğunu söyleyerek pastırmayı ince ince kesen esnaf, satırı Akşener'e verdi.

Eline aldığı satırla pastırmayı doğrayan Akşener, kalabalık esnaf grubuna dönerek "Aferin bana. Biraz kalın kestim, yok çok kalın kestim" dedi.

Kayseri'de pastırma kesen Akşener, gelen soruyu duyunca cevabı yapıştırdı: Uyanık seni

Akşener, dükkanda bulunan bir gazetecinin "Kastamonu pastırması, Kayseri pastırması tartışmalarına bir noktayı Kayseri'den koyun isterseniz." sözlerine ise "Uyanık seni" diyerek cevap verdi. Bu yanıt kalabalık arasında gülüşmelere neden oldu.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Politika

Meral Akşener, Kayseri, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

burakk:

Ne demode ne tatsız şovlar. Pastırma keser, çay toplar...Ya siyasi planların nedir onu anlat. Tek özelliğiniz iktidara karşı olmak, Yetmez.

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Umit Cetin:

boş boş gezsin ancak ülkeye gram faydası yok

Cevap Yaz 48 42 Yayından Kaldır
Teo Yüksel:

Millet zaten öyle birisini istemiyor mu yoksa 20 yıldır neden AKP hâlen iktidarda

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500
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