Kayseri'de pastırma kesen Akşener, gelen soruyu duyunca cevabı yapıştırdı: Uyanık seni

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2023 seçimleri öncesi şehir ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kez de Kayseri'ye giden Meral Akşener, kentte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

PASTIRMA KESTİ

Burada bir pastırmacıya giren İYİ Parti lideri esnafın davetiyle pastırma kesti. Kayseri'nin tescilli ürünü olduğunu söyleyerek pastırmayı ince ince kesen esnaf, satırı Akşener'e verdi.

"AFERİN BANA"

Eline aldığı satırla pastırmayı doğrayan Akşener, kalabalık esnaf grubuna dönerek "Aferin bana. Biraz kalın kestim, yok çok kalın kestim" dedi.

"UYANIK SENİ"

Akşener, dükkanda bulunan bir gazetecinin "Kastamonu pastırması, Kayseri pastırması tartışmalarına bir noktayı Kayseri'den koyun isterseniz." sözlerine ise "Uyanık seni" diyerek cevap verdi. Bu yanıt kalabalık arasında gülüşmelere neden oldu.