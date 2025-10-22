Haberler

Kayseri'de 9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi Yapıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri'nin UNESCO tarafından gastronomi şehri unvanı aldığını belirterek, gerçekleşen kongrenin 165 akademik bildiri ve gastronomi turizmine ilişkin araştırmalarla şehir turizmine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri'de yapılan 9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'ne ilişkin, "UNESCO tarafından gastronomi şehri unvanı almış Kayseri'de yapılan bu kongre, 165 akademik bildirinin sunulması ve gastronomi turizmine ilişkin en güncel araştırmaların paylaşılması açısından şehir turizmine önemli yol çizmiş oldu." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şehirde sosyo-kültürel eksikliklerin olduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.

Şehirde, her gün büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler, valilik, üniversiteler, kamu kurumları ve özel şirketler tarafından faaliyetler yürütüldüğünü aktaran Cıngı, bu tür organizasyonların toplumun sosyal dokusunu güçlendirdiğini söyledi.

Cıngı, Kayseri'nin bilim, sanat, spor ve kültürüyle geleceğe yön veren şehir olduğunu belirterek, "Bu anlayış doğrultusunda spor, ticaret, kültür ve turizmi bir araya getiren uluslararası etkinliklerle Kayseri'nin marka değerini yükseltmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

9.Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nin, Türkiye'nin ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyen, araştırmacı, şef, gurme ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiğini vurgulayan Cıngı, şu ifadeleri kullandı:

"UNESCO tarafından gastronomi şehri unvanı almış Kayseri'de yapılan bu kongre, 165 akademik bildirinin sunulması ve gastronomi turizmine ilişkin en güncel araştırmaların paylaşılması açısından şehir turizmine önemli yol çizmiş oldu. Kayseri, sadece sanayi ve ticarette değil gastronomi ve turizm alanında da uluslararası bir yer edindiğini ispatladı."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Politika
