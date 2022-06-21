Kaymakam Uğurlu ile Başkan Çınar, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti

Malatya'nın Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kent ekonomisi ve istihdamına katkı sunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret ederek, yapılan üretimler hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

İlk olarak Malatya Merkez 1.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret ederek fabrikaların genel işleyişleri, üretimler ve istihdam konularında yetkililerden sunum alan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra farklı iş kollarında ekonomiye ve istihdama katkı sunan fabrikaları ziyaret ederek, yapılan üretimleri yerinde incelediler.

Yeşilyurt sınırlarında bulunan organize sanayi bölgelerinin kent ve bölge ekonomisinin gelişmesi adına önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Belediye Başkan Mehmet Çınar, " İlçe Kaymakamımız ile birlikte 1.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüzü ve ardından ekonomiye ve istihdama büyük katkılar sunan fabrikalarımızı ziyaret ederek yetkililerden bilgiler alıp, çalışanlarla sohbet ettik. Pandemi ve doğal afetlerden dolayı son yıllarda dünya genelinde ekonomik daralmalar yaşanıyor, bunu aşmanın tek yolu üretimdir. Malatya ise ülkemizin en önemli sanayi kentleri arasında yer almaktadır. Bölgemizin ve kentimizin hem ekonomik hayatına hem de istihdamına büyük katkılar sunan fabrikalarımızda üretimin aralıksız devam etmesi bizleri sevindirmektedir. Fabrikalarımızın teknik alt yapılarının güçlü olması, alanında deneyimli ve kalifiye personellerinin bulunması üretimin daha fazla artmasına vesile olacaktır. Yurt içi ve yurt dışına kaliteli ve güzel ürünler gönderip Malatya'nın hem sanayi kimliğini güçlendiren hem de ülke ekonomisinin gelişmesi noktasında yoğun bir çaba sarf eden fabrika sahiplerimize ve çalışanlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesi olarak fabrikaların üretim yapma ve istihdamı konusunda üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getireceklerine değinen Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak da bölgemizde üretimin artması, yeni iş yerlerinin açılması için bugüne kadar her türlü desteği verdik. Bundan sonra aynı bakış açısıyla sanayi kuruluşlarımız ve fabrikalarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Ziyaretimiz sırasında iletilen taleplerin çözüme kavuşması içinde gerekli çalışmaları başlattık. Fabrikalarımızın daha fazla üretim yapması, istihdama daha fazla alan açması içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Hep birlikte el ele vererek, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek bu zor günleri atlatacağız. Yeşilyurt'umuzun sanayi kimliğini güçlendirmek içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Politika