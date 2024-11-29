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Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

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İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına atıfta bulunduğu sırada alandaki bir kişi "Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" diyerek bağırmaya başladı. Bu sözlerden sonra devreye giren Erdoğan, "Yavrum, burada siyonistlerin ağzı, dili olma..." diyerek protestocu şahsa karşılık verdi.

TRT World Forum'unda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına atıfta bulunduğu sırada alandaki bir kişi "Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" diye seslendi.

"BURADA SİYONİSTLERİN AĞZI, DİLİ OLMA"

Bu esnada sözlerine ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yavrum, burada siyonistlerin ağzı, dili olma... Siyonistlerin ağzı dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlamamışsınız" sözleriyle kendisine seslenen kişiye karşılık verdi. Protestocu şahıs, daha sonra görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

"BUGÜN HAREKETE GEÇMEZSEK NE ZAMAN GEÇECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İsrail hükümetinin bölgedeki yaşayan herkesi tehlikeye atan saldırganlığı karşısında bundan bize ne diyebilir miyiz? Bu savaş niye? Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman geçeceğiz. Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır. Zalimin yanında duran zulmüne de ortak olur. Türkiye olarak devleti ve milleti ile Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz."

Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (49)

Haber YorumlarıJokerAllame:

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ!!!!

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Haber YorumlarıÇağrı Fidan:

Helal olsun sayın cumhurbaşkanımıza

Yorum Beğen160
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Haber YorumlarıErol Balık:

yani birazda haksız değil sanki o protesto cu kardeşimiz

Yorum Beğen292
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Haber YorumlarıBuğra Er:

Doğruları duymaya tahammülleri bile yok

Yorum Beğen304
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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

jokerallame selanikte anlatabilirsin derdini burası musluman turkiye

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme165
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Haber YorumlarıBlack Mamba:

silivriye +1 kişilik kontenjan açıldi ,

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Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıYigithan Cobanoglu:

Türk se yandi yabanciysa kurtardi

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Haber Yorumlarıİsmail Alican Gökmenoğlu:

Şakşakçı ordusu

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Yani biz Arap mıyız? Bizimle ne alakası var? Ruslar tepemizde Kırım'ı ilhak ettiler, Yunanlılar tüm adalara üsler kuruyor. Biz varsa yoksa Kadıköy kadar nüfusu olan İsrail ile uğraşıyoruz? Arap ülkelerinin umrunda değil.

Yorum Beğen70
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Haber Yorumlarıabescocuk:

pouhahhhaahaa

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme13
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