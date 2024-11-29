Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

TRT World Forum'unda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına atıfta bulunduğu sırada alandaki bir kişi "Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" diye seslendi.

"BURADA SİYONİSTLERİN AĞZI, DİLİ OLMA"

Bu esnada sözlerine ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yavrum, burada siyonistlerin ağzı, dili olma... Siyonistlerin ağzı dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlamamışsınız" sözleriyle kendisine seslenen kişiye karşılık verdi. Protestocu şahıs, daha sonra görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

"BUGÜN HAREKETE GEÇMEZSEK NE ZAMAN GEÇECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İsrail hükümetinin bölgedeki yaşayan herkesi tehlikeye atan saldırganlığı karşısında bundan bize ne diyebilir miyiz? Bu savaş niye? Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman geçeceğiz. Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır. Zalimin yanında duran zulmüne de ortak olur. Türkiye olarak devleti ve milleti ile Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz."