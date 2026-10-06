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Katar Dışişleri Medya Direktörü el-Haşimi ABD-İran mesaj trafiğinin sürdüğünü duyurdu

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Katar Dışişleri Medya Direktörü el-Haşimi, ABD ile İran arasında mesaj alışverişinin sürdüğünü açıkladı. El-Haşimi, Husilerle çatışmanın tırmanmasının ardından Katar'ın Suudi Arabistan'ın önlemlerini desteklediğini, Mekke İttifakı'na katılma ihtimali için erken olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim Sultan el-Haşimi, ABD ile İran arasında mesaj alışverişinin devam ettiğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim Sultan el-Haşimi, başkent Doha'da gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. El-Haşimi, Yemen'deki İran destekli Husiler ile çatışmanın tırmanmasının ardından Katar'ın Suudi Arabistan'ın aldığı önlemleri desteklediğini ifade etti. El-Haşimi, "Bölge ülkeleri tarafından Mekke İttifakı da dahil olmak üzere istikrarı sağlamayı amaçladığı sürece alınan her türlü girişimi destekliyoruz. Ancak Katar'ın Mekke İttifakı'na katılma ihtimalinden bahsetmek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

"ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişi devam ediyor"

El-Haşimi ayrıca savaşı sona erdirmek için ABD ve İran arasındaki mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi. El-Haşimi görüşmelerde "tarafların endişelerinin" dikkate alındığını belirterek, "Görüşmelerin devam ettiğini ve farklı taraflar arasında Katar ve bölgesel ortakları aracılığıyla mesaj alışverişinin sürdüğünü teyit edebilirim. Bildiğiniz gibi bu çatışmanın boyutu ve tüm dünyanın ödediği bedelin büyüklüğü, müzakere masasında müzakere edilebilir bir çözüm yoluyla bunu derhal sona erdirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamızı gerektiriyor" şeklinde konuştu.

ABD-İran çıkmazı

Nisan ayındaki ateşkes, Haziran ayındaki Mutabakat Zaptı ve geçtiğimiz ay BM Genel Kurulu'ndaki görüşmelere rağmen ABD ve İran, stratejik Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmazlık yaşamaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dün yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan görüşmelerin "anlamsız" olduğunu ve yalnızca "yeni saldırılara" yol açtığını ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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