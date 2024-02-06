Katar Başbakanı Al Thani: Hamas ateşkes teklifine olumlu bakıyor

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani Hamas'ın İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife yanıt verdiğini söyledi. Al Thani, " Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Blinken görüşmede Gazzelilerin yerlerinden edilmesine yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceklerini, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini belirtti.

KATAR BAŞBAKANI: HAMAS GENEL OLARAK OLUMLU BAKIYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, ateşkes görüşmelerinden umutlandıran haber geldi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Hamas'ın İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife yanıt verdiğini açıkladı. Thani, " Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani

BLINKEN, KAHİRE'DE SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Kahire'de görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Orta Doğu turunun ikinci durağında Mısır'ı ziyaret eden Blinken ile Sisi arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

"GAZZELİLERİN YERİNDEN EDİLMESİNE YÖNELİK HİÇBİR YAKLAŞIMI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Açıklamaya göre Blinken ile Sisi, Kahire'deki görüşmede İsrail ile Hamas arasındaki olası esir takası anlaşmasında gelinen son durumu kapsamlı şekilde değerlendirdi. Mısır'a bu süreçteki "öncü" rolü için teşekkür eden Blinken, Gazzelilerin yerlerinden edilmesine yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi

"BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINA DESTEKLİYORUZ"

Gazze'de yaşayan Filistinlilere daha fazla insani yardım ulaştırılması konusundaki görüşlerini de dile getiren Blinken, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan desteklerini de bir kez daha vurguladı. İkili ayrıca Kızıldeniz'deki son durumu ve bölgedeki diğer gelişmeleri de ele aldı.

7 EKİM SONRASI BLINKEN'IN 5. ORTA DOĞU TURU

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, 4-8 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani ara"nın verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek. İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.