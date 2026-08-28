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Kasapoğlu'ndan Barcelona'nın KKTC Kampını İptaline Tepki

Kasapoğlu'ndan Barcelona'nın KKTC Kampını İptaline Tepki
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Barcelona'nın Lefkoşa'da düzenleyeceği gençlik futbol akademi kampı, Rum Yönetimi ve Rum kurumlarının baskıları sonucu iptal edildi. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çocukların hayallerine dikenli tel çekmeye çalışan bu zihniyeti kınayarak, KKTC'nin yanında olduklarını ve meşru haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barcelona'nın KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlemeyi planladığı gençlik futbol akademi kampının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Rum kurumlarının yoğun baskıları neticesinde takvimden çıkarılmasıyla ilgili "Çocukların hayallerine dahi dikenli tel çekmek için uğraş veren bu ilkel zihniyeti kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Barcelona'nın KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlemeyi planladığı gençlik futbol akademi kampı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Rum kurumlarının yoğun baskıları neticesinde takvimden çıkarıldı. Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu Rum tarafına tepki gösterirken; çocukların futbol tutkusunun kimse için bir tehdit olmayacağının altını çizdi.

KKTC'nin daima yanında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Rum tarafı yine aklı selimi aşırılıkçı odakların ihtiraslarına kurban etmiştir. Çocukların hayallerine dahi dikenli tel çekmek için uğraş veren bu ilkel zihniyeti kınıyorum. Adanın güneyi, KKTC'nin küresel sivil toplumla kurduğu güçlü bağları 'diplomasi surlarında açılan bir gedik' olarak görme hatasından vazgeçmelidir. Çocukların futbol tutkusu kimse için bir tehdit olamaz. Aksine; ortak bir geleceğe açılan kapı, diplomasiye ilham veren bir fırsat penceresidir. KKTC'nin daima yanındayız. Meşru haklarının savunucusu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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