Kasapoğlu İzmir Şehir Hastanesi'nde otizm ve nadir hastalık merkezi hedefini açıkladı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 'İzmir Nadir Hastalık Sağlık Hizmeti Kapsamı ve Sağlık Turizmi Potansiyeli İstişare Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda nadir hastalıklar, otizm, sağlık hizmetleri, araştırma ve uygulama kapasitesi ile İzmir'in sağlık potansiyeli ele alındı.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nadir hastalıklar ve otizmin yalnızca sağlık camiasını, aileleri veya ilgili kurumları ilgilendiren bir konu olmadığını vurgulayarak bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Engelli bireylerin sorunlarını araştırmak amacıyla yürütülen komisyon çalışmalarının 81 ile, yüzlerce kurum ve kuruluşa ve binlerce sivil toplum kuruluşuna yayıldığını belirten Kasapoğlu, hazırlanan raporun yalnızca raflarda kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Bu konu bir komisyon konusu değildir. Bu konu, Meclis çalışmalarını ilgilendiren bir sorumluluk da değildir sadece. Meclisin duvarları arasında kalmayacağız. Bu konuyu 86 milyona taşıyacağız" diyen Kasapoğlu, farklı siyasi partilerin ortak iradesiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmada temel hedefin erişilebilirlik olduğunu ifade eden Kasapoğlu, binalardan eğitim kurumlarına, dijital alanlardan teknolojik araçlara kadar hayatın her alanında erişilebilirlik standartlarının yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Otizme ilişkin çalışmaların da artık daha güçlü bir araştırma ve uygulama anlayışıyla ele alınması gerektiğini belirten Kasapoğlu, erken tespit, teşhis ve bilimsel temelli eğitim süreçlerinin önemine dikkat çekti. İzmir'in sahip olduğu sağlık altyapısı, akademik birikimi ve uzmanlık kapasitesiyle bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

"İzmir'in öncü misyonunu daha güçlü kılmalıyız"

İzmir'in sağlık, eğitim, tarım, sanayi, spor ve turizm başta olmak üzere birçok alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, nadir hastalıklar ve otizm alanında da bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, "İzmir, öncü bir şehir. İzmir üreten bir şehir. O yüzden bu şehrin öncü misyonunu, bu anlamda da bu güzide altyapısıyla hem nadir hastalıklar hem otizm noktasındaki çabaları güçlü kılmamız adına değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde nadir hastalıklar ve otizm alanında bir araştırma ve uygulama merkezi oluşturulmasının önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, söz konusu merkezin yalnızca İzmir ve Türkiye için değil, uluslararası ölçekte de bir misyona sahip olması gerektiğini belirtti. "Hastane bünyesinde İzmir'imiz özelinde kuracağımız bir merkez bizler için önemli bir hedef. ve bu merkez aynı zamanda uluslararası bir misyona haiz olsun. İzmir'imiz açısından da her zamanki İzmir'in öncü misyonunu daha güçlü kılsın" diyen Kasapoğlu, İzmir milletvekili olarak bu hedef doğrultusundaki çalışmaların yanında olacaklarını ifade etti.

Kasapoğlu, konuşmasının sonunda bilim insanları, hekimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ailelerin ortaya koyduğu emeğin önemine dikkat çekerek, "Bizler de bu sonuçların takipçisi ve destekçisi olacağız" dedi. Nadir hastalıklar ve otizm alanında İzmir'de güçlü bir araştırma ve uygulama merkezinin, bugünkü toplantının önemli sonuçlarından biri olarak hayata geçirilmesi temennisini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı