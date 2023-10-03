Kaş Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kaş Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, toplantıda yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığına yapılan saldırıyı lanetledi ve ilçede yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca 2024 Mali Yılı Performans Programı ve bütçe konuları da görüşüldü.

Kaş Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, "Ankara'da İçişleri Bakanlığına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Ülkemizin bekasına, geleceğine, memleketimize yapılmış iç ve dış saldırıları kabul etmiyoruz. Bu hainliklerin her daim karşısında olmaya devam edeceğiz. İlçemizde 1963-1968 ve 1973-1977 yılları arasında Kaş Belediye Başkanlığı yapan Çukurbağlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Çukurbağlı'ya, Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 9 Ekim'de ilçemizden geçecek, Patara'daki kavşakta bitiş noktasında bir program, ödül töreni gerçekleşecek. Güzel bir etkinlik, dünya ölçeğinde Türkiye'nin, Antalya'nın, Kaş'ın tanıtımına vesile olacak. Naklen yayınlanacak, buradaki tarihi, turistik yerlerimiz de gösterilecek. 29 Ekim'de cumhuriyetimizin 100. yılı, inşallah ilçemizde en güzel şekilde kutlanacak. Bununla ilgili programları, kaymakamlığımızın başkanlığında yürütüyoruz"dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda ilk olarak, 2024 Mali Yılı Performans Programı görüşüldü. Mecliste konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, toplam 1 milyar 270 milyon TL bütçe belirlendiği ifade edildi. Maddenin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, 16 Ekim 2023 pazartesi günü saat 14.00'da toplantı yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

2024 Mali Yılı Bütçesi, 14 maddeden oluştuğu belirtilen 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, 2024 Mali Yılı Gelir Tarifeleri görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Bu üç madde hakkında da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, 16 Ekim 2023 pazartesi günü saat 14.00'da toplantı yapılması kararı alındı.

Kaş Belediyesine ait, üzerinde cami olan Üzümlü Mahallesi 114 ada 32 numaralı parselin, İlçe Müftülüğüne ibadethane olarak kullanılmak üzere, süresiz ve bedelsiz tahsis edilmesi talebi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaş Belediyesine ait, ilçenin muhtelif mahallelerinde bulunan 84 adet işyerinin, üç yıldan fazla kiraya verilmesi konusu görüşüldü. Kira süresi 5 yıl olarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Ağullu Mahallesi, Gökçeören Mahallesi, Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, İmar Komisyonuna sevk edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bayındır Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifiyle ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

Çukurbağ Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifiyle ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu konusu görüşüldü. Söz konusu teklif için verilen İmar Komisyonunun 15 metrelik imar yolu 20 metre olarak düzenlenecektir kararının, teklif plandaki 15 metrelik imar yolunun aynı kalması kararıyla diğer maddeler komisyondan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeniköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifiyle ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, komisyondan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi. - ANTALYA