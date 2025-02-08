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"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"

Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

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Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün lideri Abdullah Öcalan tarafından yapılması muhtemel "silah bırakma" çağrısı hakkında konuştu. Karayılan, silah bırakma sürecine ilişkin "Öcalan'ın kendisi devreye girmediği müddetçe, sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz" dedi.

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de MHP TBMM Grubu Toplantısı'nda Öcalan'a hitaben "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demesi ve bu koşulla 'umut hakkı'ndan yararlanma çağrısı yapmasıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretleriyle devam etti. Bu süreçte iktidar temsilcilerince "Öcalan'dan silahları koşulsuz bırakma çağrısı yapması" beklendiği ifade edilirken, DEM Parti kanadından da sürece olumlu yaklaşıldığı, Öcalan'ın olumlu mesajlar verdiği vurgulandı. Son günlerde de Öcalan'ın yakında çağrı yapacağı, bunun videolu bir mesaj olabileceği iddia edildi.

Gözler Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrilmişken terör örgütü Pkk'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karayılan, Öcalan'ın yapacağı olası çağrıyla ilgili olarak, "Bu ideolojiyi yaratan kişi, Abdullah Öcalan'ın kendisi devreye girmediği, bu arkadaşlarla konuşmadığı müddetçe, öyle sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz" dedi.

Karayılan, özetle şunları söyledi: "AKP yetkililer, en son AKP sözcüsü Ömer Çelik de konuştu ve 'Öcalan silah bırakma çağrısı yapsın' diyor. Diyelim ki Abdullah Öcalan çağrıda bulundu. Peki, bir tek çağrıyla bu iş biter mi! Biz on binlerce silahlı gücü bulunan bir hareketiz. Ve bu güç öyle para için gelmiş, maaşını kesip 'evine git' denilince hemen onu yapacak bir güç değil. Kendisi devreye girmediği, bu arkadaşlarla konuşmadığı müddetçe, öyle sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmaz.

"BU SIRADAN BİR KONU DEĞİLDİR"

Silah bırakmak için karar almaya ihtiyaç vardır. Mesela kongre kararı gereklidir. PKK Kongresi'nin toplanması ve böylesi bir karar alması gerekir. Bunların hepsini kim yapabilir? Apo yapabilir, kongre çağrısı yapabilir; kongre toplanınca kongrede konuşabilir. Fiziki olarak orada bulunmasa da birçok kez mesajları ulaşabilir. Bu, sıradan bir konu değildir."

Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Abd gidiyor İsrail gidiyor böyle terör örgütü liderini çadırında ininde bum yapıyor bizim dünyaca ünlü iha siha mız var neden bunu ve bunun gibi sözde lider sayfasını gebertmiyoruz o zaman kimse bunlara lider olmaz korkudan biz bunların ayakkabı numarası na kadar biliyor isek bir saatte sarı torbaya sokariz

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Haber YorumlarıBaran Aral:

APO Parlementoda demli çay çmeden açıklama yapmaz

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Ne kadar saf insanlarsiniz recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olmak demlilerin oyuna ihtiyaci var pkk normal bir terör örgünu değil pkk bir çeşit şirket ve bu şirketin üstünden milyonlarca insan ekmek yiyiyor

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bop projesi nihayet hayata geçti büyüksün reis

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Millet vekillerine yine dünyanın zammı yapılmış artık mecliste sana bakarlar, emekliler nasılsıniz, bu yıl emekliler yili mutlumuyuz. Size zam yok, seçim zamanı ağzınız bir parmak bal sürerler merak etmeyin.

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Haber YorumlarıŞenol Karaca:

He bırakacak Öcalan'ı çıkartın ada manzarası sıkmaya başlamıştır yeter bukadar darlamayin adamı

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