Karamollaoğlu: Sistemi değiştirmekte kararlıyız

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz sistemi değiştirmekte kararlıyız. Değişecek olan Cumhurbaşkanlığı Sistemidir. Biz bu sistemi değiştirebilmek için geçmişte bir araya geldik" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Trabzon teşkilatının bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı. Millet İttifakı milletvekili adaylarının da yer aldığı toplantında konuşan Karamollaoğlu, "Çok ama çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Çok önemli bir seçime sadece birkaç hafta kaldı. İnşallah ülkemizin ufkunu açacak, insanlarımızın daha mesut olduğu bir ülke haline getirecek bu seçimde Cenab'ı Haktan en büyük başarıları bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle hep beraber yaşadığımız acısını yüreğimizde hissettiğimiz bir depremle karşı karşıya kaldık. 11 ilimiz ve onlara yakın bazı illerimiz de bu depremde çok büyük hasar gördü. Bunu tamir etmek o kadar kolay değil. Çok üzülüyorum ama bu sistemin sebep olduğu bir gecikme sonucu ölüm hadiselerinin tahminimizden fazla olacağını kanaatindeyim" dedi.

"Neticede de geçiş dönemini nasıl atlatacağımız konusunda bir mutabakat sağladık. Onun için diyorum. Koalisyonlar eskiden parlamenter sistemde seçimden sonra kurulurdu. Meclisteki milletvekili sayısına bağlı olarak. Şimdi ise koalisyonlar bu sistemi değiştirmek isteyen partilerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mecburuz, bir araya gelmezsek bu sistemi değiştirecek güce kavuşamıyoruz. Bir araya geldik, bir araya geldikten sonra tek cumhurbaşkanı adayını belirleme önümüze bir mesele olarak çıktı ve belirledik. Arkasından da Mecliste mümkün olduğu kadar çok sayıda temsil edilebilmek için milletvekilleri ile ittifaklar kuruldu. Şu anda karşı karşıya olduğumuz manzara da bundan ibaret. Evet, İYİ Parti 'ben tek başıma girersem daha iyi netice alırım' dedi; ama bu ittifakın içinde dışında değil. Yani bu ittifakın içinde yine cumhurbaşkanı yardımcısı olacak genel başkanlardan birisi de Sayın Akşener. Bu birlikteliğimiz bize güç katıyor."