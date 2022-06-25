Karamollaoğlu: 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı hiç konuşulmadı

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "6'lı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı ismi bugüne kadar hiç bulunmadı, hiç konuşmadık bu konuyu. Konuşulan şu oldu; yeri geldiğinde adaylık konusu ittifakla karara bağlanmalı, mümkünse tek adayla seçime gidilmeli" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, programları kapsamında dün akşam Trabzon'a geldi. Geceyi burada geçiren Karamollaoğlu, Kaşüstü Mahallesi'nde konakladığı otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'u şampiyonluğu nedeniyle kutlayarak başlayan Karamollaoğlu, Seçim Kanunu değişikliğine tepki gösterip, esas meselelerinin, ülkenin içinde bulunduğu şartlar olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Yolsuzluklar, yokluklar ve yasaklar kalkmalı bu ülkede. Başka türlü biz ekonomimizi düzeltemeyiz. Ekonomi sadece mali işlerle ilgili bir konu değildir. Bir ülkede şartlar, yatırım ve iş hayatına yönelik oluşturulmaz, güven olmazsa o ülkede yatırım olmaz; problemler çözülemez, o ülke kalkınamaz. Siyasiler birbirlerinin düşmanı hatta hasmı bile değil rakibidir. Biri kazandığında diğeri onu tebrik eder. Hasmı, düşmanı gibi müdahale etmez. Maalesef tepede meydana gelen bu husumet tabana da yansımaya başladı. Bu kez insanlar birbirlerine karşı hasmane tavır sergilemeye başladılar. Bu huzuru bozar. İçinden geçtiğimiz bu dönemi çok üzücü buluyorum" diye konuştu.