Rektör Kırışık'tan Ankara'da önemli ziyaretler

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde yükseköğretimde kalite dönüşümü ve kamu politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

KARABÜK (İHA) – Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ile AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ile bir araya geldi.

Rektör Kırışık, Birlik Vakfı Kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman'ı ziyaretinde; üniversitelerin toplumsal gelişimde üstlendiği rol, yükseköğretimde kalite odaklı dönüşüm ve gençliğe yönelik çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kırışık, Karabük Üniversitesinin bilimsel çalışmaları ile topluma ve ülke kalkınmasına katkı sunan projeleri hakkında bilgi verdi. Kahraman ise üniversitenin çalışmalarını takdir ederek Rektör Kırışık'a başarı dileklerini iletti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Rektör Kırışık'ın bir diğer durağı ise AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu oldu. Görüşmede, Karabük Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan raporlar ile Sosyalfest projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Kırışık, Türkiye Cumhuriyeti kamu politikalarına katkı sunmak amacıyla hazırlanan proje ve politika raporları hakkında bilgi verdi. Yenişehirlioğlu da raporları inceleyerek, çalışmaların uygulanabilir politika modelleri içerdiğini ve kamu politikaları açısından değerli çıktılar sunduğunu ifade etti.

Ziyarette ayrıca Yenişehirlioğlu'nun rol aldığı dizi projeleri ve edebiyat alanındaki eserleri üzerine sohbet gerçekleştirildi. - KARABÜK

