Karabük'te AK Parti'de ilk aday adaylığı başvurusu yapıldı

Karabük'te 31 Mart Yerel seçimleri öncesi Belediye Başkanlığı için Ak Parti'de ilk aday adaylığı başvurusu Hasan Yıldırım tarafından yapıldı.

Ak Parti Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, yerel seçim sürecini bu hafta itibari ile başlattıklarını söyleyerek, " 31 Mart yerel seçimleri ile il ve ilçe belediye başkan adaylığı sürecimi partimizin il ve ilçe başkanlıklarında 22 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek. Ülkemiz, mileltimiz ve Karabük için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aynı zaman da AK Parti İl Genel Meclis Üyesi olan Hasan Yıldırım ise, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday adayı olduğunu ifade ederek, " Karabük'ün geleceğine yönelik samimi bir hizmet aşkı ile yola çıktık. Uzun yıllar bu şehrin her köşesini tanıma fırsatı bulduk. STK, iş dünyası ve sosyal alanlardaki tecrübemle Karabük daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü kılmak istiyorum. Şehrimizin potansiyelini en üstü çıkarmak için bu yola çıkıyoruz. Çalışarak başaracağız ve inanırsak kazanacağız. Koltuğun gururuna değil, hizmetin onuruna talebiz" dedi.

Yıldırım, konuşmasının ardından aday adaylığı başvuru evraklarını İl Başkanı Ferhat Salt'a teslim etti. - KARABÜK