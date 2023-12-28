Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili MHP'nin Adayı Oldu

Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, 31 Mart seçimlerinde dördüncü kez Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, yerel seçimlerde Karabük Belediye Başkanı adayını belirledi.

3 dönemdir Karabük Belediye Başkanlığı görevini yürüten Rafet Vergili, yeniden MHP'nin adayı olarak açıklandı.

MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üç dönemdir Karabüklü vatandaşlarımızın karşısına memleketimize hizmet etmek niyetiyle çıktık ve kıymetli hemşehrilerimizin takdiriyle Belediye Başkanlığı makamına layık görüldük. Almış olduğumuz emaneti Karabük de yaşayan her vatandaşın bizlere teslim etmiş olduğu vebalini unutmadan verdiğimiz her sözü yerine getirmeye çalıştık. Bu vesileyle Karabükümüze elimizden gelenin en iyisini yapabilmek adına 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkanımız Rafet Vergili, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayımızdır" dedi. - KARABÜK