Kamu Başdenetçisi Akarca: 2025 yılında çözüme kavuşturulan dosya sayısı 2 bin 42'ye ulaştı

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonu'nda sunum yapan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "İdare ile vatandaş arasında kurduğu yapıcı diyalog sayesinde adalete hızlı ve etkili erişim mümkün olmuştur. Bu yaklaşımın somut bir göstergesi olarak 2025 yılında dostane yollarla çözüme kavuşturulan dosya sayısı 2 bin 42'ye ulaşmıştır. Bu başvuruların 1086'sı dostane çözüm kararıyla, 956'sı gönderme kararı sonrası gerçekleştirilmiştir" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, AK Parti Adana milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Komisyonun Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) 2025 Yıllık Raporu'nu değerlendirmek üzere toplandıklarını hatırlatan Karamık, raporun alt komisyon ve karma komisyonda yapılacak görüşmelerin ardından TBMM Başkanlığı'na sunulacağını aktardı.

'KURUMA YAPILAN BAŞVURU SAYISI YÜZDE 42,49 ORANINDA ARTTI'

Ardından Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kurumun 2025 Yıllık Raporu ile ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Akarca, "KDK, bir anayasal kurumun ötesine geçerek birey ile idare arasındaki güveni tesis eden güçlü bir hale geldi. 2025 yılı vatandaşların KDK'ye duyduğu güveni somut göstergelerle pekiştirdiği bir yıl oldu. Bu durumu somut bir veri ile somutlaştırabiliriz. Kurumumuza yapılan başvuru sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 42,49 oranında arttı. Böylelikle önceki yıllardan devreden başvurularla birlikte incelenen toplam dosya sayısı 21 bin 837'ye ulaştı. Aynı kararlılık ve titizlikle yıl boyunca 20 bin 473 başvurunun karara bağlanarak adalet arayışına güçlü bir karşılık verildiği ifade edilmelidir. Yıl boyunca sonuçlandırılan başvuruların yüzde 20,47'si yani 4 bin 191'i 'kabul edilebilir' nitelikte değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'BAŞVURULARIN BİN 86'SI DOSTANE ÇÖZÜM KARARIYLA GERÇEKLEŞTİ'

Akarca yapılan başvuruların detaylarına ilişkin ise şöyle devam etti:

"2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 30,40'ı kamu personel rejimi alanında yapılmışken bunu yüzde 16,81 ile adalet, milli savunma ve güvenlik, yüzde 9,12 ile eğitim öğretim, gençlik ve spor alanı takip etmiştir. Başvuruların idare bazında değerlendirilmesi sonucunda en fazla başvurunun yüzde 13,4'lük oranla Adalet Bakanlığı'na yönelik olduğu tespit edilmiştir. Burada ağırlıklı olarak cezaevleri nakilleriyle ilgili talepler var. İkinci sırada yüzde 12,7'lik oranla Sağlık Bakanlığı gelmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu, birçok başvuruda tavsiye kararına gerek kalmaksızın çözüm üretmektedir. İdare ile vatandaş arasında kurduğu yapıcı diyalog sayesinde adalete hızlı ve etkili erişim mümkün olmuştur. Bu yaklaşımın somut bir göstergesi olarak 2025 yılında dostane yollarla çözüme kavuşturulan dosya sayısı 2 bin 42'ye ulaşmıştır. Bu başvuruların bin 86'sı dostane çözüm kararıyla, 956'sı gönderme kararı sonrası gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Akarca ayrıca kurum tarafından 901 tavsiye kararı ile 313 kısmen tavsiye ret kararının idarelere ulaştırıldığını ekledi. Akarca'nın sunumunun ardından toplantıda KDK'nın 2025 Yıllık Raporu'nu değerlendirmek üzere alt komisyon kuruldu.