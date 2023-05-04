Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: 'Tavsiye kararlarımıza uyulma oranı yüzde 80'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Projesi'nin kapanış konferansında konuştu. Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kuruluşunun 10'uncu yılında toplamda 207 bin 403 başvuru aldıklarını ve bunların 205 bin 639'unu karara bağladıklarını belirtti.

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "2022 yılı sonu itibarıyla 207 bin 403 başvuru aldık, 205 bin 639'unu karara bağladık. Sadece yazılı başvuru değil; telefonla, maille ve yüz yüze gelip destek isteyen insanlar da oldu. Bunların sayısı da bu süreçte 1 milyonu buluyor. 1 milyon kişiye yol göstermiş, hukuki yardımda bulunmuşuz" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı. Konferansa, Malkoç'un yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ve Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu katıldı.