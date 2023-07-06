KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimine gözlemci olarak katılacak

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 9 Temmuz'da Özbekistan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı erken seçimine uluslararası gözlemci olarak katılacak.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Özbekistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından 9 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı erken seçimine, uluslararası gözlemci olarak davet edildi. Daha önce Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan Malkoç, 2014 Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'ne katkıda bulundu. Malkoç, davet üzerine 7-9 Temmuz tarihleri arasında Özbekistan'a giderek, seçime gözlemci olarak katılacak.