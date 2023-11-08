Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Harris, Batı Şeria'da güvenliğin artırılması gerektiğini belirterek, "Batı Şeria'da aşırılık yanlısı yerleşimciler şiddet eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır. Ayrıca Gazze'deki sivillere hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılmasının daha da arttırılması gerekmektedir" dedi.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı sivillerin hayatlarının korunmasının ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesinin önemini vurguladı. Gazze'deki sivillere hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılmasının daha da arttırılması gerektiğini vurguladı. Başkan Yardımcısı ayrıca Batı Şeria'da istikrar ve güvenliğin arttırılması ve aşırılık yanlısı yerleşimcilerin şiddet eylemlerinden sorumlu tutulması ihtiyacını da dile getirdi. Başkan Yardımcısı, mevcut çatışmanın ötesinde, İsrailliler ve Filistinliler için eşit ölçüde güvenlik, refah ve özgürlüğü içeren kalıcı ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik için koşulların şimdiden oluşturulmasının öneminin altını çizdi. Bu amaçla bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundu" denildi.